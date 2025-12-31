Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фергус Олд: 2025 год вывел отношения Великобритании и Азербайджана на новый уровень

    Внешняя политика
    • 31 декабря, 2025
    • 14:45
    Фергус Олд: 2025 год вывел отношения Великобритании и Азербайджана на новый уровень

    Посол Великобритании в Баку Фергус Олд опубликовал новогоднее видеообращение, в котором подвел итоги ключевых событий в двусторонних отношениях в 2025 году.

    Как сообщает Report, соответствующий пост британский дипломат разместил на своей странице в Instagram.

    В начале видео Олд отметил, что данное новогоднее обращение является для него последним в статусе посла Великобритании в Азербайджане.

    "Главным событием (2025 - ред) года стало решение государственного министра Стивена Даути и президента Азербайджана Ильхама Алиева вывести наши отношения на новый уровень путем подписания Соглашения о стратегическом партнерстве. В декабре государственный министр обороны лорд Вернон Коакер и торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс провели двусторонние встречи, посвященные вопросам обороны и безопасности, торговли и инвестиций, а также образования и инноваций", - заявил посол.

    Он также подчеркнул, что в 2025 году посетил Лачын и город Шуша, назвав эту поездку "несравненной".

    "Построенное нами стратегическое партнерство - это не только формальные соглашения между правительствами. Это и бизнес, создающий рост, и уникальный опыт азербайджанских студентов в британских университетах, и новые дружеские связи между нашими культурами. С нетерпением жду, что принесет новый год", - добавил дипломат.

    Фергус Олд Великобритания Азербайджан посол итоги 2025 года
    Видео
    Səfir: 2025-ci il Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərini yeni səviyyəyə yüksəldib
    Fergus Auld: 2025 brought UK–Azerbaijan relations to new level

    Последние новости

    15:43

    В Финском заливе поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

    Другие страны
    15:38

    Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

    Внутренняя политика
    15:31

    Операция против ИГИЛ в Турции: задержаны еще 125 человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:16

    В Турции три пастуха попали под снежную лавину

    В регионе
    15:14

    Минобороны Украины: Беспилотниками поражены НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе

    В регионе
    14:58
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой организовано праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    14:58

    Чистые внутренние активы азербайджанских банков выросли на 17,2% за год

    Финансы
    14:56

    АБР: Раскрытие потенциала Среднего коридора ускорит развитие трансграничного финтеха

    Финансы
    14:55

    Правительство Индии заявило, что страна стала четвертой экономикой в мире

    Другие страны
    Лента новостей