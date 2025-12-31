Səfir: 2025-ci il Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətlərini yeni səviyyəyə yüksəldib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Fergus Auld 2025-ci ildə ikitərəfli münasibətlərdə baş verən əsas hadisələrə yekun vurduğu Yeni illə bağlı videomüraciət dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, britaniyalı diplomat müvafiq postu "Instagram" səhifəsində yerləşdirib.

    Videonun əvvəlində F.Auld qeyd edib ki, bu Yeni il müraciəti onun Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri kimi son müraciətidir.

    "İlin əsas hadisəsi (2025-ci il - red.) dövlət naziri Stiven Dauti və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Strateji Tərəfdaşlıq Sazişinin imzalanması yolu ilə münasibətlərimizi yeni səviyyəyə yüksəltmək qərarı oldu. Dekabrda Böyük Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri lord Vernon Koaker və Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Con Alderdays müdafiə və təhlükəsizlik, ticarət və investisiyalar, eləcə də təhsil və innovasiyalara həsr olunmuş ikitərəfli görüşlər keçiriblər", - səfir bildirib.

