Macarıstanın 550 milyon avro vəsaitə çıxışının bərpası planlaşdırılır
- 19 sentyabr, 2025
- 17:06
Avropa Komissiyası (AK) Budapeştin Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoyduğu vetonu dəf etmək məqsədilə Macarıstan üçün təxminən 550 milyon avro məbləğində vəsaiti bərpa etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FT məlumat yayıb.
Bu gün AK prezidenti Ursula fon der Lyayen bəyan edib ki, Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketi enerji və maliyyə sahələrində məhdudiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirir.
