Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследования

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 16:38
    ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследования

    Еврокомиссия (ЕК) приветствует проведение антикоррупционных расследований, которые касаются высшего звена должностных лиц Украины, в том числе главы Офиса Андрея Ермака.

    Как передает Report, об этом журналистам заявила глава пресс-службы Паула Пиньо.

    "Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", – заявила Пиньо, комментируя обыск в доме Ермака.

    Она подчеркнула, что этот факт "прямо показывает, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать".

    В свою очередь, представитель ЕК Гийом Мерсье отметил, что "борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС".

    "Это требует постоянных усилий и мощной способности противодействовать коррупции. Это ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, который был опубликован несколько недель назад. Итак, мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией", – подчеркнул Мерсье.

    Еврокомиссия Андрей Ермак Пауло Пиньо обыски Украина

    Последние новости

    16:56

    Аллахшюкюр Пашазаде пригласил генсека Лиги исламского мира посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    16:53

    Министр: Решение о прекращении деятельности Нахчыванского института учителей не принималось

    Наука и образование
    16:52
    Фото

    Папоян сообщил о встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана в Стамбуле

    В регионе
    16:49

    "Азералюминиум" сократил экспортные доходы почти на 13%

    Промышленность
    16:46

    Переговоры Мерца с Нетаньяху пройдут 7 декабря

    Другие страны
    16:41

    На мусорной свалке в Бинагади вспыхнул пожар

    Происшествия
    16:38

    ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследования

    Другие страны
    16:36

    ЕС: Турция не успеет подключиться к программе SAFE

    Другие страны
    16:31

    Президент Азербайджана утвердил поправки в Уголовный кодекс

    Внутренняя политика
    Лента новостей