ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследования

Еврокомиссия (ЕК) приветствует проведение антикоррупционных расследований, которые касаются высшего звена должностных лиц Украины, в том числе главы Офиса Андрея Ермака.

Как передает Report, об этом журналистам заявила глава пресс-службы Паула Пиньо.

"Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", – заявила Пиньо, комментируя обыск в доме Ермака.

Она подчеркнула, что этот факт "прямо показывает, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать".

В свою очередь, представитель ЕК Гийом Мерсье отметил, что "борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС".

"Это требует постоянных усилий и мощной способности противодействовать коррупции. Это ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, который был опубликован несколько недель назад. Итак, мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией", – подчеркнул Мерсье.