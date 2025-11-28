İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AK Yermakın evində axtarışlar barədə: Antikorrupsiya araşdırmalarına hörmət edir və anlayırıq

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 17:22
    AK Yermakın evində axtarışlar barədə: Antikorrupsiya araşdırmalarına hörmət edir və anlayırıq

    Avropa Komissiyası (AK) Ukraynanın yüksək vəzifəli şəxslərini, o cümlədən Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermakı da əhatə edən antikorrupsiya araşdırmalarının keçirilməsini alqışlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Avropa İttifaqının (Aİ) mətbuat xidmətinin rəhbəri Paula Pinyo bildirib.

    "Biz anlayırıq ki, araşdırmalar davam edir. Ukraynadakı antikorrupsiya orqanlarının öz işini yerinə yetirdiyini göstərən bu araşdırmalara hörmət edirik", - P.Pinyo bildirib.

    O vurğulayıb ki, bu fakt antikorrupsiya orqanlarının həqiqətən mövcud və fəaliyyət üçün icazəyə malik olduğunu göstərir.

    Öz növbəsində Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Giyom Mersye korrupsiya ilə mübarizənin ölkənin Aİ-yə daxil olması üçün əsas element olduğunu qeyd edib.

    "Bu, davamlı səylər və korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün güclü qabiliyyət tələb edir. Bu, bir neçə həftə əvvəl dərc edilmiş genişləndirmə hesabatımızda da nəzərdən keçirdiyimiz əsas elementdir. Beləliklə, vəziyyəti çox diqqətlə izləməyə davam edəcəyik", - G.Mersye vurğulayıb.

    Avropa Komissiyası Ukrayna Paula Pinyo Avropa İttifaqı
    ЕК об обысках у Ермака: Уважаем и понимаем антикоррупционные расследования

    Son xəbərlər

    17:56

    Ceyhun Bayramov İssara Sereevatthanavutu qəbul edib

    Digər
    17:52
    Foto

    WUF13-ə hazırlıqla bağlı yerləşmə vasitələri ilə görüş keçirilib

    Turizm
    17:51

    "Baksol yolu"ndakı yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:51

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Murov Az Terminal" son oyun günündə qələbə qazanıb

    Komanda
    17:47

    Bakıda rəqəmsal əlçatanlığın inkişafı üzrə beynəlxalq plan qəbul edilib

    İKT
    17:45

    Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü medalsız başa vurublar

    Fərdi
    17:41

    Olimpiya mükafatçısı mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    17:40

    Azərbaycanda idarələrarası rəqəmsal sənəd dövriyyəsi təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    17:34
    Foto

    Vəkilliyə qəbulla bağlı test imtahanında 224 nəfər uğurlu olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti