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ЕК направит 7 декабря постпредам ЕС предложения по новым санкциям против России

ЕК направит 7 декабря постпредам ЕС предложения по новым санкциям против России Европейская комиссия (ЕК) 7 декабря направит постпредам стран Европейского союза (ЕС) предложения по девятому пакету санкций в отношении России.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 11:04
ЕК направит 7 декабря постпредам ЕС предложения по новым санкциям против России

Европейская комиссия (ЕК) 7 декабря направит постпредам стран Европейского союза (ЕС) предложения по девятому пакету санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Politico.

В санкционные списки могут попасть 180 физических лиц. Кроме того, рассматриваются ограничения в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце ноября заявляла, что ЕС активно работает над очередным пакетом рестрикций в отношении России из-за конфликта в Украине. По ее словам, ЕС усердно работает над тем, чтобы ослабить российскую экономику, и не остановится, пока Украина не победит.

Евросоюз уже ввел восемь пакетов санкций против России с февраля. Последний пакет санкций был утвержден в начале октября.

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