Bloomberg: ЕС хочет распространить санкции на российские БПЛА

Евросоюз (ЕС) планирует распространить санкции на российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения обсуждаются в рамках девятого пакета санкций, который хотят утвердить на следующей неделе.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
ЕС может распространить ограничения на другие "технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях". Также санкции могут затронуть оказание дополнительных услуг и инвестиций, СМИ и финансовый сектор.
The Washington Post сообщала, что в ноябре Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников на территории РФ. По информации издания, согласовано производство сотен БПЛА. В российском МИД это отрицали.