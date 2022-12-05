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Bloomberg: ЕС хочет распространить санкции на российские БПЛА

Bloomberg: ЕС хочет распространить санкции на российские БПЛА Евросоюз (ЕС) планирует распространить санкции на российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения обсуждаются в рамках девятого пакета санкций, который хотят утвердить на следующей неделе.
В регионе
5 декабря 2022 г. 13:33
Bloomberg: ЕС хочет распространить санкции на российские БПЛА

Евросоюз (ЕС) планирует распространить санкции на российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения обсуждаются в рамках девятого пакета санкций, который хотят утвердить на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС может распространить ограничения на другие "технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях". Также санкции могут затронуть оказание дополнительных услуг и инвестиций, СМИ и финансовый сектор.

The Washington Post сообщала, что в ноябре Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников на территории РФ. По информации издания, согласовано производство сотен БПЛА. В российском МИД это отрицали.

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Версия на английском языке Bloomberg: EU wants to extend sanctions to Russian drones

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