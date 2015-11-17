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    Эйфелева башня оцеплена военными, объявлена тревога

    Ранее СМИ сообщили, что в районе башни слышна стрельба

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Эйфелева башня окружена военными патрулями.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель французских военных. У подножия башни "объявлена тревога".

    Он не подтвердил распространенные в СМИ сообщения о том, что в районе была слышна стрельба.

    Как сообщила ранее французская газета Le Figaro, такое решение было принято администрацией из-за проблем с безопасностью. 16 ноября сообщалось, что Эйфелева башня открыта для посещения.

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