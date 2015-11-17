Эйфелева башня оцеплена военными, объявлена тревога

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Эйфелева башня окружена военными патрулями.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель французских военных. У подножия башни "объявлена тревога".

Он не подтвердил распространенные в СМИ сообщения о том, что в районе была слышна стрельба.

Как сообщила ранее французская газета Le Figaro, такое решение было принято администрацией из-за проблем с безопасностью. 16 ноября сообщалось, что Эйфелева башня открыта для посещения.