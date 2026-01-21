Египет принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира

Египет принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совет мира" и работать над выполнением соответствующих правовых и конституционных процедур.

Как передает Report со ссылкой на египетские СМИ, об этом сообщили в МИД страны.

"Египет выразил поддержку миссии Совета мира в рамках второго этапа всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН", - отмечает ведомство.

В заявлении говорится, что Египет продолжит координировать действия с Соединенными Штатами и партнерами для укрепления режима прекращения огня, обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и средств восстановления, развертывания международных сил по стабилизации, а также продвижения проектов скорейшего восстановления и подготовки к реконструкции сектора.

Египет также подтвердил стремление способствовать достижению справедливого и прочного мира, реализации права палестинского народа на самоопределение и государственность, обеспечивая тем самым стабильность и безопасность для всех стран и народов региона.