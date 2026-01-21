İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:01
    Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edib

    Misir ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurasına daxil olmaq və müvafiq hüquqi və konstitusiya prosedurlarının yerinə yetirilməsi üzərində işləməklə bağlı dəvətini qəbul edib.

    "Report" Misir mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    "Misir BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2803 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq, Qəzzada münaqişənin dayandırılması üçün hərtərəfli planın ikinci mərhələsi çərçivəsində Sülh Şurasının missiyasına dəstəyini ifadə edib", - nazirlik qeyd edir.

    Bəyanatda deyilir ki, Misir atəşkəs rejiminin gücləndirilməsi, humanitar yardımın və bərpa vasitələrinin maneəsiz çatdırılmasının təmin edilməsi, beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin yerləşdirilməsi, həmçinin sürətli bərpa layihələrinin irəlilədilməsi və sektorun yenidən qurulmasına hazırlıq üçün Birləşmiş Ştatlar və tərəfdaşlarla əlaqələndirilmiş fəaliyyəti davam etdirəcək.

    Bundan başqa, Misir ədalətli və davamlı sülhün əldə edilməsinə, Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və dövlətçilik hüququnun həyata keçirilməsinə töhfə vermək, bununla da regionun bütün ölkələri və xalqları üçün sabitlik və təhlükəsizliyi təmin etmək niyyətini təsdiqləyib.

    Misir ABŞ Sülh Şurası
    Египет принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира
    Egypt accepts offer to join Trump's Board of Peace

    Son xəbərlər

    15:53

    Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    15:50

    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    15:50
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9

    Hadisə
    15:49

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    15:47

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    15:46

    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    15:45

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:43

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:42

    Ekspert: Ermənistanla Azərbaycan arasında normal münasibətlər nəqliyyat sistemlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti