Сноуден: Желание властей США помешать распространению моей книги подстегнет людей прочитать ее

Желание властей США помешать широкому распространению книги экс-сотрудника американских спецслужб Эварда Сноудена "Личное дело" побудит людей прочитать ее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал сам Э.Сноуден в своем Twitter-аккаунте.

"Государство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, которая его заработала. Я написал эту книгу для вас, и я надеюсь, что беспощадное, сильное желание государства помешать ее публикации только вдохновит вас прочитать ее, а потом подарить другому", - подчеркнул бывший сотрудник спецслужб.

Напомним, что министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств "о неразглашении". В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги. Суд в городе Александрия (штат Виргиния) 17 декабря постановил, что правительство имеет право на получение средств, вырученных от ее продажи.

Отметим, что автобиографическая книга Э.Сноудена "Личное дело" появилась в продаже в нескольких странах в сентябре текущего года. Сам Э.Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".

Россия предоставила Э.Сноудену временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США.