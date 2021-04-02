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Джозеф Байден хочет посетить Украину

Джозеф Байден хочет посетить Украину Глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразил желание посетить Украину
Другие страны
2 апреля 2021 г. 21:56
Джозеф Байден хочет посетить Украину
Джозеф Байден

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразил желание посетить Украину.

Как передает Report, Зеленский провел первый телефонный разговор с Байденом.

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает Зеленский в вопросах реформирования страны. Джозеф Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - написал Ермак на своей странице в Facebook, комментируя переговоры.

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