Джозеф Байден хочет посетить Украину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразил желание посетить Украину.
Как передает Report, Зеленский провел первый телефонный разговор с Байденом.
"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает Зеленский в вопросах реформирования страны. Джозеф Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - написал Ермак на своей странице в