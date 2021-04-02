Джозеф Байден хочет посетить Украину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразил желание посетить Украину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразил желание посетить Украину.

Как передает Report, Зеленский провел первый телефонный разговор с Байденом.