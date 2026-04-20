    Джозеф Аун: У Ливана два пути - война или переговоры с Израилем

    Президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду на успех мирных переговоров с Израилем, стартовавших на минувшей неделе в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает израильский телеканал Kan12.

    "Перед Ливаном стоят два варианта - продолжение войны со всеми ее гуманитарными, социальными, экономическими и территориальными последствиями, либо переговоры с целью положить конец войне и добиться устойчивой стабильности. Я выбрал переговоры, и надеюсь, что мы сможем спасти Ливан", - сказал он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Cozef Aun: Livanın iki yolu var - müharibə, ya da İsraillə danışıqlar

    Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульман

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в сфере разминирования

