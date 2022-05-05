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Джонсон и Зеленский обсудили поставку Украине оружия большей дальности

Джонсон и Зеленский обсудили поставку Украине оружия большей дальности Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили поставку Киеву оружия большей дальности.
Другие страны
5 мая 2022 г. 19:52
Джонсон и Зеленский обсудили поставку Украине оружия большей дальности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили поставку Киеву оружия большей дальности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Лидеры обсудили происходящее на поле боя и потребности украинских вооруженных сил, в том числе поставку оружия более дальнего радиуса действия для предотвращения бомбардировок гражданских лиц", - отмечается в коммюнике.

Джонсон и Зеленский также обсудили необходимость проведения международного расследования событий в Украине с обязательным привлечением виновных к ответственности.

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