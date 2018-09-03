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    Джон Керри не исключил участия в президентской гонке в США в 2020 году

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Бывший государственный секретарь США Джон Керри не исключил, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. 

    Как сообщает Report, об этом экс-госсекретарь США заявил в эфире американского телеканала CBS News.

    По его словам, он планирует оставаться "политически активным" при работе администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

    Тем не менее, по его словам, дискуссии о гонке-2020 пока преждевременны.

    Отметим, ранее Джон Керри участвовал в президентских выборах 2004 года, баллотируясь от Демократической партии США. Тогда он проиграл  кандидату от Республиканской партии Джорджу Бушу.

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