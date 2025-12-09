Двум подозреваемым в инциденте в аэропорту "Хитроу" предъявлены обвинения
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 18:00
В Великобритании предъявили обвинения двум мужчинам в связи с распылением слезоточивого газа в паркинге лондонского аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадал 21 человек.
Как передает Report, об этом сообщает SkyNews.
31-летнему Тайрону Ричардсу и 24-летнему Антону Кларку-Бутчеру выдвинули по два обвинения - кража чемодана и использование вредного вещества.
Ранее сообщалось о том, что инцидент произошел в воскресенье в паркинге терминала 3 около 8 часов утра. Этому предшествовала ссора между двумя группами людей, которые были знакомы друг с другом. От распыленного вещества пострадал 21 человек, включая маленького ребенка, пятерым потребовалась госпитализация.
Последние новости
18:20
Фото
Азербайджан и Лаос провели первые политконсультацииВнешняя политика
18:10
Фото
ANAMA и GICHD обсудили выполнение Меморандума о разминированииВнешняя политика
18:09
Эбрахим Нагди: Иран, Азербайджан и Россия договорились совместно устранять торговые барьерыИнфраструктура
18:00
Двум подозреваемым в инциденте в аэропорту "Хитроу" предъявлены обвиненияДругие страны
17:58
Талех Кязымов: В 2026 году в Азербайджане может пройти 2-3 IPOФинансы
17:58
Встреча Ильхама Алиева и Рихарда Раши подтвердила планы Баку и Братиславы по углублению сотрудничестваВнешняя политика
17:38
Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%Это интересно
17:33
Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасностиИКТ
17:28