    Двум подозреваемым в инциденте в аэропорту "Хитроу" предъявлены обвинения

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 18:00
    Двум подозреваемым в инциденте в аэропорту Хитроу предъявлены обвинения

    В Великобритании предъявили обвинения двум мужчинам в связи с распылением слезоточивого газа в паркинге лондонского аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадал 21 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает SkyNews.

    31-летнему Тайрону Ричардсу и 24-летнему Антону Кларку-Бутчеру выдвинули по два обвинения - кража чемодана и использование вредного вещества.

    Ранее сообщалось о том, что инцидент произошел в воскресенье в паркинге терминала 3 около 8 часов утра. Этому предшествовала ссора между двумя группами людей, которые были знакомы друг с другом. От распыленного вещества пострадал 21 человек, включая маленького ребенка, пятерым потребовалась госпитализация.

