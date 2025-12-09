Двум подозреваемым в инциденте в аэропорту "Хитроу" предъявлены обвинения

В Великобритании предъявили обвинения двум мужчинам в связи с распылением слезоточивого газа в паркинге лондонского аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадал 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщает SkyNews.

31-летнему Тайрону Ричардсу и 24-летнему Антону Кларку-Бутчеру выдвинули по два обвинения - кража чемодана и использование вредного вещества.

Ранее сообщалось о том, что инцидент произошел в воскресенье в паркинге терминала 3 около 8 часов утра. Этому предшествовала ссора между двумя группами людей, которые были знакомы друг с другом. От распыленного вещества пострадал 21 человек, включая маленького ребенка, пятерым потребовалась госпитализация.