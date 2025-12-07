Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    При распылении перцового газа во время ограбления в Хитроу пострадал 21 человек

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 21:17
    При распылении перцового газа во время ограбления в Хитроу пострадал 21 человек

    Врачи оказали помощь 21 пострадавшему в результате инцидента в лондонском аэропорту Хитроу, где на парковке при попытке кражи чемодана было распылено перцовое вещество.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

    По данным полиции, среди пострадавших - трёхлетняя девочка. Пятеро человек были доставлены в больницу для более тщательного обследования, угрозы их жизням нет.

    "По предварительной информации, группа из четырёх мужчин похитила у женщины чемодан, распылив в её сторону вещество, которое, как предполагается, являлось перцовым газом. Инцидент произошёл внутри лифта на парковке, из-за чего пострадали находившиеся в лифте и рядом с ним", - заявил представитель Скотленд-Ярда Питер Стивенс.

    Правоохранительные органы проводят расследование. По подозрению в причастности к произошедшему задержан 31-летний мужчина.

