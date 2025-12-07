При распылении перцового газа во время ограбления в Хитроу пострадал 21 человек

Врачи оказали помощь 21 пострадавшему в результате инцидента в лондонском аэропорту Хитроу, где на парковке при попытке кражи чемодана было распылено перцовое вещество.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

По данным полиции, среди пострадавших - трёхлетняя девочка. Пятеро человек были доставлены в больницу для более тщательного обследования, угрозы их жизням нет.

"По предварительной информации, группа из четырёх мужчин похитила у женщины чемодан, распылив в её сторону вещество, которое, как предполагается, являлось перцовым газом. Инцидент произошёл внутри лифта на парковке, из-за чего пострадали находившиеся в лифте и рядом с ним", - заявил представитель Скотленд-Ярда Питер Стивенс.

Правоохранительные органы проводят расследование. По подозрению в причастности к произошедшему задержан 31-летний мужчина.