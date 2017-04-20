Двое устроивших серию взрывов в Таиланде боевиков погибли, подорвавшись на собственной самодельной бомбе

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Двое боевиков из числа сепаратистов, устроивших серию из 18 взрывов и обстрелов полицейских постов и воинских частей на юге Таиланда погибли при преждевременном взрыве самодельного взрывного устройства. Двое полицейских ранены при одном из нападений, сообщает Report со ссылкой на тайские СМИ.

Боевики подорвались на собственной самодельной бомбе, которая была установлена на мотоцикле и взорвалась преждевременно, когда они подъезжали на нем к расположению воинской части в провинции Сонгкла. Оба боевика погибли на месте.

Двое полицейских получили ранения в результате взрывов гранат при нападении боевиков на отдел полиции в провинции Наративат.

Скоординированная серия из 18 взрывов и обстрелов из автоматического оружия произошла в южном Таиланде накануне вечером у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Паттани и Сонгкла.