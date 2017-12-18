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    Две ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

    Подробности инцидента уточняются

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в воскресенье вечером две ракеты по территории еврейского государства.

    Как передает Report, об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике Армии обороны Израиля.

    "Вслед за срабатыванием сирены воздушной тревоги в региональном совете Хоф-Ашкелон (юг Израиля) были установлены запуски двух ракет по Израилю из сектора Газа", - говорится в документе.

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