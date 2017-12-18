Две ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в воскресенье вечером две ракеты по территории еврейского государства.

Как передает Report, об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике Армии обороны Израиля.

"Вслед за срабатыванием сирены воздушной тревоги в региональном совете Хоф-Ашкелон (юг Израиля) были установлены запуски двух ракет по Израилю из сектора Газа", - говорится в документе.