Два члена правительства Греции подали в отставку

Государственный министр Ставрос Папаставру и заместитель министра при премьер-министре Яннис Братакос подали заявления об отставке премьер-министру Кириакосу Мицотакису.

Государственный министр Ставрос Папаставру и заместитель министра при премьер-министре Яннис Братакос подали заявления об отставке премьер-министру Кириакосу Мицотакису.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По ее словам, премьер принял отставки и поблагодарил Папаставру и Братакоса за сотрудничество.

Причины отставок чиновников официально не объявлены. Однако, как сообщает газета Proto Thema, ссылаясь на источники в правительстве, отставка двух членов кабинета "произошла после их участия в общественном мероприятии, которое посылало [обществу] неверный сигнал о правительстве".

В свою очередь греческий информационный портал pronews.gr сообщает, что премьер уволил министров, чтобы прикрыть "попытку налаживания отношений" кабинета с греческим судовладельцем, предпринимателем, владельцем греческих газет "Вима", "Неа" и телеканала "Мега" Вангелисом Маринакисом. Данные о встрече чиновников с Маринакисом, которая произошла спустя несколько дней после публикацией "Вимой" разоблачительных материалов о железнодорожной катастрофе в 2023 году, была обнародована лидером оппозиционной партии ПАСОК - Движение перемен Никосом Андрулакисом и вызвала широкий общественный резонанс.

В настоящее время парламент обсуждает на пленарном заседании вопрос о вотуме доверия правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Вопрос был поставлен парламентской группой ПАСОК - Движение перемен, которая обвинила правительство в манипулировании доказательствами о крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, произошедшей в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи. Андрулакис обвинил правительство в том, что оно препятствовало расследованию катастрофы, чтобы не дать возложить вину на министров и других чиновников, и сослался, в частности, на публикацию в воскресенье в газете "Вима", которая утверждала, что были подделаны записанные переговоры с начальника вокзала с машинистами поезда, чтобы списать произошедшее на "человеческую ошибку".