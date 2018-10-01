Два человека погибли в результате мощного тайфуна в Японии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще 105 получили травмы в Японии из-за тайфуна "Трами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в понедельник общественное телевидение NHK. Ранее сообщалось о 71 пострадавшем.

Погибшие, как указывает телеканал, находились в префектурах Тоттори и Яманаси. Еще два человека на данный момент числятся пропавшими без вести.

Местные метеорологи ожидают шквальные порывы ветра скоростью до 60 км/ч и ливневые дожди из-за тайфуна "Трами" и призывают местных жителей не выходить из своих домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой схода оползней.