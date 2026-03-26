Два человека погибли в Абу-Даби в результате падения обломков ракеты

В Абу-Даби (ОАЭ) после перехвата баллистической ракеты системами ПВО произошло падение обломков, в результате погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба эмирата в соцсети Х.

"В результате происшествия погибли два человека, еще три получили ранения. Также повреждено несколько автомобилей", - отмечается в сообщении.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.