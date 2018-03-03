 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Два человека погибли при захвате банка в Рио-де-Жанейро

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Гибелью двух человек завершилась в пятницу драма с захватом заложников в отделении банка в бразильском Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Globo.

    В результате перестрелки погиб один из клиентов банка и один из бандитов. После трех часов переговоров преступники согласились сдаться властям. К переговорам подключились родственники бандитов, уговаривавшие их сложить оружие.

    Всего властям сдались пятеро грабителей. Они освободили порядка 30 заложников, удерживавшихся в помещении. Двое заложников получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi