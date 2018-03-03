Два человека погибли при захвате банка в Рио-де-Жанейро

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Гибелью двух человек завершилась в пятницу драма с захватом заложников в отделении банка в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Globo.

В результате перестрелки погиб один из клиентов банка и один из бандитов. После трех часов переговоров преступники согласились сдаться властям. К переговорам подключились родственники бандитов, уговаривавшие их сложить оружие.

Всего властям сдались пятеро грабителей. Они освободили порядка 30 заложников, удерживавшихся в помещении. Двое заложников получили ранения.