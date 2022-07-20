Драги готов остаться премьером Италии лишь при сохранении коалиции партий

Премьер Италии Марио Драги в среду заявил, что будет готов остаться на этом посту при условии, что все ведущие политические силы страны согласятся продолжить работать в коалиции национального единства.

Премьер Италии Марио Драги в среду заявил, что будет готов остаться на этом посту при условии, что все ведущие политические силы страны согласятся продолжить работать в коалиции национального единства.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

"Если мы хотим и дальше работать вместе, то единственный вариант - это воссоздание пакта о коалиции. Для этого требуется мужество, альтруизм", - заявил он, выступая в сенате. По мнению Драги, именно на такой вариант рассчитывают итальянские избиратели.

При этом итальянские СМИ отмечают, что слова премьера, судя по всему, пришлись по душе далеко не всем. Так, сенаторы от "Движения пять звезд" не стали аплодировать премьеру, когда тот завершил выступление.

Сенаторы от правых партий реагировали на его слова сдержанно. В настоящее время ведущие политики правого толка собираются на совещание, организованное в доме лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Руководители "Движения пять звезд" также решили провести партийное совещание.

Ожидается, что судьба правительства Драги станет ясна позже в среду, когда обе палаты парламента завершат обсуждение работы кабмина, и станет понятно, располагает ли премьер поддержкой достаточного количества депутатов.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.