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ДР Конго запретила наблюдателям ЕС использовать спутниковое оборудование на выборах

ДР Конго запретила наблюдателям ЕС использовать спутниковое оборудование на выборах Демократическая Республика Конго (ДРК) запретила Евросоюзу использовать спутниковое оборудование для наблюдения за выборами во время миссии наблюдателей из-за опасения в фальсификации результатов.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 01:09
ДР Конго запретила наблюдателям ЕС использовать спутниковое оборудование на выборах

Демократическая Республика Конго (ДРК) запретила Евросоюзу использовать спутниковое оборудование для наблюдения за выборами во время миссии наблюдателей из-за опасения в фальсификации результатов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По его информации, ЕС, ссылаясь на "технические" причины, объявил 29 ноября об отмене своей миссии. Накануне он указал, что его наблюдатели, 42 из которых уже прибыли 17 ноября, не смогли "распределиться по всей стране по соображениям безопасности", что сделало их миссию "невозможной". Однако несколько чиновников сообщили AFP, что решение об отмене миссии было принято из-за блокировки запроса на авторизацию спутникового оборудования (спутниковых телефонов, спутниковых интернет-терминалов, устройств спутникового слежения).

Как сообщили источники агентству, запрос был сделан два месяца назад. Не получив ответа в середине ноября, ЕС выдвинул ультиматум до 29 ноября. После истечения установленного срока, чиновники ДРК, в том числе глава МВД Петер Казади, проинформировали чиновников ЕС, что их запрос был отклонен на том основании, что оборудование могло быть использовано для манипулирования результатами выборов.

Представитель ЕС подтвердил, что его наблюдатели не смогли приступить к работе из-за отсутствия необходимого оборудования, но не прокомментировал обеспокоенность правительства по поводу возможной фальсификации результатов голосования, сообщает агентство.

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