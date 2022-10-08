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DPA: Причиной остановки поездов на севере Германии была диверсия

DPA: Причиной остановки поездов на севере Германии была диверсия Причиной остановки движения поездов на севере Германии утром 8 октября стала диверсия.
Другие страны
8 октября 2022 г. 17:33
DPA: Причиной остановки поездов на севере Германии была диверсия

Причиной остановки движения поездов на севере Германии утром 8 октября стала диверсия.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.

Сообщается, что неизвестные повредили кабельные линии, что привело к остановке движения составов почти на три часа.

По словам представителя Deutsche Bahn, органы безопасности уже ведут расследование с тем, чтобы выяснить, является ли произошедшее следствием саботажа.

По данным представителей железнодорожных компаний, причиной сбоя стал отказ радиосети GSM-R, используемой для радиосвязи между центрами управления и поездами, а также для цифровой передачи данных расписания.

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