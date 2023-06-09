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Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах

Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о засекреченных документах, которые были обнаружены в его резиденции в августе 2022 года.
Другие страны
9 июня 2023 г. 05:41
Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о засекреченных документах, которые были обнаружены в его резиденции в августе 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил сам бывший президент.

Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда он формально должен будет сдаться полиции в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.

The New York Times, ссылаясь на два источника, пишет, что в обвинении будет семь эпизодов - в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Расследование ведет специально назначенный независимый прокурор Джек Смит.

В своем заявлении Трамп назвал себя невиновным, и написал, что считает этот день "темным" для США. Представители прокуратуры и Белого дома заявили, что не будут комментировать решение Смита до публикации обвинений.

Это уже второе уголовное дело против Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Суд над ним начнется в марте 2024 года.

Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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Версия на азербайджанском языке Trampa qarşı iqamətgahında tapılan gizli sənədlərlə bağlı cinayət işində ittiham irəli sürülüb

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