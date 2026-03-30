Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявить
- 30 марта, 2026
- 08:56
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы нанесли удары по ряду целей в Иране, которые Вашингтон давно пытался выявить.
Как передает Report, об этом он сообщил, не приводя подробностей.
По словам Трампа, в минувшие сутки "многие цели", которые США "давно искали, были выявлены и уничтожены".
При этом каких-либо подтверждений или дополнительной информации он не представил.
09:30
В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
09:17
Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на ИзраильЭнергетика
09:16
FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матчФутбол
08:56
Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявитьДругие страны
08:39
Израиль начал массированные авиаудары по ТегерануДругие страны
08:14
В Японии усилят охрану дипмиссий после инцидента в посольстве КНРДругие страны
07:59
Трамп заявил о готовности Ирана выполнить большую часть требований СШАДругие страны
07:21
ЦАХАЛ перехватил ракеты, выпущенные из Ливана по ХайфеДругие страны
06:43