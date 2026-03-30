Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявить

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы нанесли удары по ряду целей в Иране, которые Вашингтон давно пытался выявить.

Как передает Report, об этом он сообщил, не приводя подробностей.

По словам Трампа, в минувшие сутки "многие цели", которые США "давно искали, были выявлены и уничтожены".

При этом каких-либо подтверждений или дополнительной информации он не представил.