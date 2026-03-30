Donald Tramp: ABŞ İranda çoxdan aşkar etmək istədiyi hədəfləri vurub
- 30 mart, 2026
- 09:13
ABŞ hərbçiləri İranda Vaşinqtonun uzun müddətdir aşkar etməyə çalışdığı bir sıra hədəflərə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.
Onun sözlərinə görə, son sutka ərzində ABŞ-nin çoxdan axtardığı bir çox hədəf aşkarlanaraq məhv edilib.
Lakin Tramp bununla bağlı əlavə məlumat verməyib.
