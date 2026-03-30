Qazaxda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 10:35
Qazaxda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Daş Salahlı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 2008-ci il təvəllüdül Abgül Elməddin qızı Quliyeva yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
