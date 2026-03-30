Sumqayıtda mebel sexi yanıb
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 10:50
Sumqayıt şəhəri, Y.Məmmədov küçəsində yerləşən mebel sexində yanğın baş verib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 750kv.m olan mebel sexinin yanar konstruksiyaları 70kv.m sahədə yanıb.
Sexin böyük hissəsi, içərisində olan mebel və taxta materiallar yanğından mühafizə olunub.
