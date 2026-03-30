    • 30 mart, 2026
    • 10:52
    Azərbaycan tütün ixracından qazancını 57 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan 20,498 milyon ABŞ dolları dəyərində tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycandan 7,803 milyon ABŞ dolları dəyərində tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri ixrac edilib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 56,8 % çoxdur.

    Tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 0,79 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,21 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 29,65 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 23,1 % azalıb, idxal isə 37,2 % azalıb.

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта табака почти на 57%
    Azerbaijan posts upsurge in tobacco exports

    Son xəbərlər

    11:27

    Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycan gübrə idxalına çəkdiyi xərci 80 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:21
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 094 şəxs təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    11:14

    İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:12

    Çində binanın bir hissəsi uçub, yeddi nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:11

    Azərbaycan – Syerra Leone oyununu özbəkistanlı hakimlər idarə edəcəklər

    Futbol
    11:01

    Ötən gün ölkədə 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    10:52

    Azərbaycan tütün ixracından qazancını 57 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:50

    Sumqayıtda mebel sexi yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti