Азербайджан увеличил доходы от экспорта табака почти на 57%

Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 20,498 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на сумму 7,803 млн долларов США. Это на 56,8% больше по сравнению с показателем годичной давности.

Импорт табака и его промышленных заменителей составил 0,79% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,21% от общего объема экспорта.

Напомним, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6 млрд 264 млн долларов США. Это на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из внешнеторгового оборота 3 млрд 665 млн долларов США пришлось на долю экспорта, а 2 млрд 599 млн долларов США - на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 23,1%, а импорт - на 37,2%.