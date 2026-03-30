Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    • 30 марта, 2026
    • 11:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта табака почти на 57%

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал табак и его промышленные заменители на сумму 20,498 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В отчетный период из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на сумму 7,803 млн долларов США. Это на 56,8% больше по сравнению с показателем годичной давности.

    Импорт табака и его промышленных заменителей составил 0,79% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,21% от общего объема экспорта.

    Напомним, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6 млрд 264 млн долларов США. Это на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из внешнеторгового оборота 3 млрд 665 млн долларов США пришлось на долю экспорта, а 2 млрд 599 млн долларов США - на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 23,1%, а импорт - на 37,2%.

    Государственный таможенный комитет Импорт табака и его промышленных заменителей Торговые операции с зарубежными странами
    Azərbaycan tütün ixracından qazancını 57 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan posts upsurge in tobacco exports

    Последние новости

    11:36

    Торговый центр "Абшерон" поддержит предпринимателей

    Бизнес
    11:25
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 094 человека

    Внутренняя политика
    11:18

    Правоохранители Азербайджана за сутки изъяли 9 автоматов и 3 гранаты

    Происшествия
    11:16

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта табака почти на 57%

    Бизнес
    11:15

    Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД РФ

    В регионе
    11:08

    Испания закрыла небо для самолетов США и Израиля

    Другие страны
    11:04

    В Китае обрушилась часть здания, семь человек погибли

    Другие страны
    11:03

    Производство кондитерских изделий в Азербайджане выросло на 2,4%

    Промышленность
    10:59

    В Газахе 18-летняя девушка отравилась угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей