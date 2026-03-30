Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsüm başa çatır
Komanda
- 30 mart, 2026
- 10:40
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümə bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, XX turun oyunları eyni gündə keçiriləcək.
Saat 14:00-da "Ordu" "Gənclər"lə, 16:00-da "Neftçi" "Azərreyl"lə, 18:00-da "Murov Az Terminal" "Xilasedici" ilə üz-üzə gələcək.
Bütün qarşılaşmalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.
