Azərbaycanda unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı 2 %-dən çox artıb
Sənaye
- 30 mart, 2026
- 10:14
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 11 min 723,2 ton unlu qənnadı məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,4 % çoxdur.
Martın 1-nə ölkədə müəssisələrin anbarlarında 455,4 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,1 dəfə azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 937,7 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur.
Son xəbərlər
