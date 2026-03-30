    Azərbaycanda unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı 2 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 30 mart, 2026
    • 10:14
    Azərbaycanda unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı 2 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 11 min 723,2 ton unlu qənnadı məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,4 % çoxdur.

    Martın 1-nə ölkədə müəssisələrin anbarlarında 455,4 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,1 dəfə azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 937,7 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Unlu qənnadı məmulatları
    Производство кондитерских изделий в Азербайджане выросло на 2,4%

    Son xəbərlər

    11:27

    Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycan gübrə idxalına çəkdiyi xərci 80 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:21
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 094 şəxs təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    11:14

    İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:12

    Çində binanın bir hissəsi uçub, yeddi nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:11

    Azərbaycan – Syerra Leone oyununu özbəkistanlı hakimlər idarə edəcəklər

    Futbol
    11:01

    Ötən gün ölkədə 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara aşkarlanıb

    Hadisə
    10:52

    Azərbaycan tütün ixracından qazancını 57 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:50

    Sumqayıtda mebel sexi yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti