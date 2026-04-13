    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 35 % artıb

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 17:55
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 35 % artıb

    2025-ci ilin sonuna Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 2024-cü ilin sonuna nisbətən 35 % və yaxud 668 milyon manat artaraq 2,6 milyard manata çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, müştəri aktivlərində artımın əsas drayveri xarici bazarda broker xidmətləri olub. Belə ki, xarici bazarda broker xidmətləri üzrə müştəri aktivləri 31 % (580 milyon manat) artaraq 2,2 milyard manat təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Maliyyə Sabitliyi hesabatı İnvestisiya şirkətləri
    Client assets of investment companies in Azerbaijan surge by 35%

