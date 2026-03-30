Производство кондитерских изделий в Азербайджане выросло на 2,4%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 11 тысяч 723,2 тонны кондитерских изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На 1 марта на складах предприятий страны образовались запасы готовой продукции в объеме 455,4 т, что в 2,1 раза меньше по сравнению с показателем годом ранее.

В отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4 % больше в годовом сравнении.