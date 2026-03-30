Ötən gün ölkədə 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara aşkarlanıb
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 11:01
Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara, 2 alışdırıcı, 11 tüfəng, 42 patron darağı və 1594 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
