İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Ötən gün ölkədə 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara aşkarlanıb

    • 30 mart, 2026
    • 11:01
    Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 9 avtomat silahı, 3 tapança, 3 qumbara, 2 alışdırıcı, 11 tüfəng, 42 patron darağı və 1594 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    Правоохранители Азербайджана за сутки изъяли 9 автоматов и 3 гранаты

