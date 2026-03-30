Правоохранители Азербайджана за сутки изъяли 9 автоматов и 3 гранаты

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сути изъяли в столице и различных районах республики 9 автоматов, 3 пистолета, 3 гранаты, 2 запала, 11 ружей, 42 магазина для патронов и 1594 патрона различного калибра.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Согласно информации, сотрудники ведомства продолжают оперативные и профилактические мероприятия для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.