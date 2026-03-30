Правоохранители Азербайджана за сутки изъяли 9 автоматов и 3 гранаты
- 30 марта, 2026
- 11:18
Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сути изъяли в столице и различных районах республики 9 автоматов, 3 пистолета, 3 гранаты, 2 запала, 11 ружей, 42 магазина для патронов и 1594 патрона различного калибра.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Согласно информации, сотрудники ведомства продолжают оперативные и профилактические мероприятия для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
11:36
Торговый центр "Абшерон" поддержит предпринимателейБизнес
11:25
Фото
Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 094 человекаВнутренняя политика
11:18
11:16
Азербайджан увеличил доходы от экспорта табака почти на 57%Бизнес
11:15
Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД РФВ регионе
11:08
Испания закрыла небо для самолетов США и ИзраиляДругие страны
11:04
В Китае обрушилась часть здания, семь человек погиблиДругие страны
11:03
Производство кондитерских изделий в Азербайджане выросло на 2,4%Промышленность
10:59