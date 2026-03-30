Yevlaxda ot bağlamalarının üzərindən yıxılan 72 yaşlı kişi vəfat edib
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 10:37
Yevlaxda ot bağlamalarının üzərindən yıxılaraq xəsarət alan 72 yaşlı şəxs ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə martın 1-i rayonun Qoyunbinəsi kəndinin ərazisində baş verib.
Belə ki, Ağdam rayon sakini 1954-cü il təvəllüdlü Zeynal Abbas oğlu Tağıyev ot bağlamalarının üzərindən yıxılması nəticəsində boyun nahiyəsindən xəsarət alıb. Xəstəxanaya gətirilən şəxs martın 28-i orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
