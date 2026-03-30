    Yevlaxda ot bağlamalarının üzərindən yıxılan 72 yaşlı kişi vəfat edib

    Hadisə
    • 30 mart, 2026
    • 10:37
    Yevlaxda ot bağlamalarının üzərindən yıxılan 72 yaşlı kişi vəfat edib

    Yevlaxda ot bağlamalarının üzərindən yıxılaraq xəsarət alan 72 yaşlı şəxs ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə martın 1-i rayonun Qoyunbinəsi kəndinin ərazisində baş verib.

    Belə ki, Ağdam rayon sakini 1954-cü il təvəllüdlü Zeynal Abbas oğlu Tağıyev ot bağlamalarının üzərindən yıxılması nəticəsində boyun nahiyəsindən xəsarət alıb. Xəstəxanaya gətirilən şəxs martın 28-i orada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xəsarət alan

