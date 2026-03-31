    Другие страны
    31 марта, 2026
    • 17:33
    Дональд Трамп: Операция против Ирана идет с опережением графика на две недели

    Совместная операция США и Израиля против Ирана ведется с опережением графика на две недели.

    Как передает Report, об этом в интервью CBS News заявил президент США Дональд Трамп.

    "Я бы сказал, что мы идем с опережением графика на две недели", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, когда может завершится военная операция.

    По его словам, Иран больше не обладает достаточным военным потенциалом для продолжения конфликта.

    "Они лишились всего, что у них было. Там полный хаос", - сказал он.

    Американский лидер добавил, что США достигли целей операции, в том числе Вашингтон добился смены власти в Иране: "Мы свою работу выполнили. Им потребуется 10 лет на восстановление. Произошла полная смена режима. Это люди (которые пришли к власти в Иране - ред.), о которых раньше никто и не слышал, и, честно говоря, они оказались более рассудительными. Так что мы добились тотальной смены режима, превзошедшей любые ожидания. Это важный фактор".

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана США Иран Военная операция

    Последние новости

