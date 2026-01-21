Дональд Трамп направляется в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
21 января, 2026
07:19
Президент США Дональд Трамп заявил, что направляется в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.
В своем сообщении Трамп отметил, что даст интервью журналистке Кэти Павлих в 22:00 по местному времени в эфире телеканала NewsNation. Он также подчеркнул, что Америка будет "достойно представлена" на Всемирном экономическом форуме, добавив, что представляет страну лично.
"Направляюсь в Давос! Интервью с Кэти Павлих в 22:00 на канале NewsNation. Приятного просмотра! Америка будет достойно представлена в Давосе - мной. Да благословит вас всех Бог!" - говорится в публикации.
