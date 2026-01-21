İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Tramp Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Davosa gedir

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 07:33
    Tramp Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Davosa gedir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Davosa gedəcəyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social"da sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    Tramp paylaşımında "NewsNation" telekanalında jurnalist Keti Pavliçə yerli vaxtla saat 22:00-da müsahibə verəcəyini qeyd edib. O, həmçinin Amerikanın Dünya İqtisadi Forumunda yaxşı təmsil olunacağını vurğulayıb və ölkəni şəxsən təmsil edəcəyini əlavə edib.

    "Davosa gedirəm! Saat 22:00-da "NewsNation"da Keti Pavliçlə müsahibə. Xoş seyirlər! Amerika Davosda mənim tərəfimdən yaxşı təmsil olunacaq. Allah hamınızı qorusun!", - paylaşımda bildirib.

    Donald Tramp Davos İqtisadi Forumu ABŞ prezidenti
    Дональд Трамп направляется в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

    Son xəbərlər

    08:01
    Foto

    Aeroport şosesi - mərkəz istiqamətində yol buz bağlayıb, nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

    İnfrastruktur
    07:56

    Pentaqon ABŞ-nin NATO-nun bir neçə mexanizmində iştirakını azaltmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    07:33

    Tramp Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün Davosa gedir

    Digər ölkələr
    07:12

    KİV: ABŞ Britaniyanın Çinə səfirlik binasının tikməsinə icazə verməsindən narahatdır

    Digər ölkələr
    06:45

    Keçmiş məcburi köçkün: Bu gün həyatımın ən yaddaqalan günlərindəndir

    Daxili siyasət
    06:29

    Xankəndi sakini: Yurduma qayıtmağıma görə sevinc hissi keçirirəm

    Daxili siyasət
    06:11
    Foto

    Xankəndi şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    05:45

    İsrail XİN Qüdsdə UNRWA-nın bina kompleksinin müsadirəsini qanuni elan edib

    Digər ölkələr
    05:14
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti