Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Дональд Трамп: Когда Америка процветает, весь мир процветает

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 14:25
    Дональд Трамп: Когда Америка процветает, весь мир процветает

    Экономика США процветает практически без инфляции - в последние три месяца она составила 1,2%.

    Как передает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

    "Мы унаследовали худшую инфляцию в истории страны, а сейчас рост экономики составляет 5,4%, и эта цифра может удвоиться и утроиться, если действовать правильно", - подчеркнул он.

    По словам Трампа, США обеспечили привлечение более 18 трлн долларов новых инвестиций, что является рекордом, многократно превышающим предыдущие показатели. "Ни одна страна в истории не достигала близких цифр", - отметил президент.

    Он выразил уверенность, что иностранные инвесторы получат значительную выгоду от вложений в американскую экономику.

    "Многие из вас инвестируют в нашу страну, и, думаю, вы будете чрезвычайно довольны своими инвестициями. Вы увидите цифры, которых раньше не видели", - добавил президент США.

    Трамп также подчеркнул, что торговый дефицит США сократился на 77% за год, а страна подписала исторические торговые соглашения с партнерами по всему миру.

    "Когда Америка процветает, процветает весь мир", - добавил Трамп.

    Дональд Трамп Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Давос "Совет мира"
    Donald Tramp: ABŞ inkişaf edəndə bütün dünya inkişaf edir

    Последние новости

    14:41

    Трамп: Оборонный бюджет страны в 2026 году превышает $1 трлн

    Другие
    14:39

    Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

    Внешняя политика
    14:35
    Фото
    Видео

    Лидеры стран приступили к подписанию устава Совета мира - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:31

    Трамп: США открывают Венесуэлу для крупных нефтекомпаний

    Другие страны
    14:30

    В Милли Меджлисе пройдет круглый стол о возможном влиянии ЧС на экосистему

    Милли Меджлис
    14:28

    Трамп: США намерены вести с переговоры с Ираном

    В регионе
    14:28

    Трамп: Война в секторе Газа подходит к концу, анклав будет демилитаризован

    Другие страны
    14:25

    Дональд Трамп: Когда Америка процветает, весь мир процветает

    Другие страны
    14:22

    Трамп: Азербайджан и Армения - мои друзья

    Другие
    Лента новостей