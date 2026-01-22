Дональд Трамп: Когда Америка процветает, весь мир процветает

Экономика США процветает практически без инфляции - в последние три месяца она составила 1,2%.

Как передает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

"Мы унаследовали худшую инфляцию в истории страны, а сейчас рост экономики составляет 5,4%, и эта цифра может удвоиться и утроиться, если действовать правильно", - подчеркнул он.

По словам Трампа, США обеспечили привлечение более 18 трлн долларов новых инвестиций, что является рекордом, многократно превышающим предыдущие показатели. "Ни одна страна в истории не достигала близких цифр", - отметил президент.

Он выразил уверенность, что иностранные инвесторы получат значительную выгоду от вложений в американскую экономику.

"Многие из вас инвестируют в нашу страну, и, думаю, вы будете чрезвычайно довольны своими инвестициями. Вы увидите цифры, которых раньше не видели", - добавил президент США.

Трамп также подчеркнул, что торговый дефицит США сократился на 77% за год, а страна подписала исторические торговые соглашения с партнерами по всему миру.

"Когда Америка процветает, процветает весь мир", - добавил Трамп.