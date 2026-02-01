В Грузии создана Академия государственной безопасности

Учебный центр Службы госбезопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в официальном заявлении учебного заведения.

Согласно информации, создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное новшество в сфере государственной безопасности.

"Академии присвоен статус высшего учебного заведения и она будет реализовывать годичную магистерскую программу по государственной безопасности, направленную на подготовку специалистов с высококвалифицированными теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере безопасности. Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку", - следует из сообщения.

Отмечается также, что в магистратуру смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией. Обучение будет бесплатным.

Кроме того, Академия государственной безопасности получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие практических навыков.

Официальный Тбилиси рассматривает этот шаг как важный этап в укреплении системы госбезопасности в Грузии и адаптации подготовки кадров к современным вызовам.