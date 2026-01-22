İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Donald Tramp: ABŞ iqtisadiyyatı inflyasiyasız inkişaf edir

    ABŞ iqtisadiyyatı demək olar ki, inflyasiyasız inkişaf edir - son üç ayda bu, 1,2 % təşkil edib.

    "Report"un Davosa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanma mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Дональд Трамп: Когда Америка процветает, весь мир процветает
    When America booms, the entire world booms, says Donald Trump

