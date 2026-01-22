Donald Tramp: ABŞ iqtisadiyyatı inflyasiyasız inkişaf edir
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 14:42
ABŞ iqtisadiyyatı demək olar ki, inflyasiyasız inkişaf edir - son üç ayda bu, 1,2 % təşkil edib.
"Report"un Davosa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanma mərasimində çıxışı zamanı deyib.
Məlumat yenilənir
