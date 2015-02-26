Дональд Трамп рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2016 году

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Американский предприниматель и миллиардер Дональд Трамп объявил, что серьезно размышляет об участии в президентских выборах 2016 года в США.

"Всем кажется, будто я это делаю ради забавы или потому, что это выгодно для моего бренда, - сказал он в среду газете The Washington Post. - Но это не забава. Я это делаю не для удовольствия. А потому, что у нашей страны серьезные проблемы".

Трамп известен экстравагантностью и постоянной саморекламой. Он, в частности, ведет на телеканале NBC программу "Ученик знаменитости". Но теперь его планы в отношении этого шоу сами по себе стали для журналистов подтверждением серьезности его политических намерений. "В NBC говорят, что хотят возобновить контракт, - сказал бизнесмен. - Но сейчас я не могу этого сделать, потому что могу быть занят чем-то другим".

По данным издания, миллиардер в последнее время нанимает специалистов-политтехнологов, ездит по ключевым штатам и встречается с политиками.

Трамп намеревался участвовать и в президентских выборах 2012 года, однако за несколько месяцев до начала праймериз снял свою кандидатуру, заявив, что не готов уйти из бизнеса, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Стоит отметить, что 68-летний предприниматель нередко выступает с публичной критикой Барака Обамы. Так, несколько лет назад он развернул целую кампанию, требуя от главы Белого дома предъявить свидетельство о рождении, подтверждающее его американское гражданство и, соответственно, право занимать пост президента США. Белый дом пошел на этот шаг в апреле 2011 года. Документ констатирует, что глава нынешней вашингтонской администрации появился на свет в американском штате Гавайи 4 августа 1961 года. Это автоматически подтверждает его американское гражданство по праву рождения. Поводом для сомнений в американском гражданстве Обамы служило то, что его отец - кениец, и в детстве он долго жил за пределами США.