Дональд Трамп назвал Асада животным

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Россия поддерживает «злого человека» в лице президента Сирии Башара Асада. Использование Асадом химического оружия против мирных жителей делает его «животным».

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.

«Путин поддерживает человека, который поистине злой. И я считаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для всего человечества, это очень плохо для мира», — сказал Трамп в интервью журналу Fox Business.

«Когда вы применяете газ, бомбы или авиабомбы — у них эти массивные бочки с динамитом, и они бросают их прямо в толпу. И, говоря по правде, вы видите тех же самых детей — без рук, без ног, без лиц. Это животное», — сказал Трамп.