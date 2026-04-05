До 3 тыс. судов не могут пройти через Ормузский пролив

Из-за напряженности в Ормузском проливе до трех тысяч судов не могут пройти через него.

Как передает Report, об этом сообает Al Jazeera.

"От 2000 до 3000 судов застряли у Ормузского пролива и не могут пройти", - говорится в сообщении.

По данным Lloyd"s List, с 1 марта морское движение в Ормузском проливе сократилось на 94%: "Ранее через него ежедневно проходило около 100 судов, однако сейчас по маршрутам, определенным Ираном, движутся лишь несколько судов".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц были убиты. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля, а также атаковал военные базы США в странах Персидского залива. Ормузский пролив, в свою очередь, был заблокирован для США, Израиля и их союзников.