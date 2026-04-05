    До 3 тыс. судов не могут пройти через Ормузский пролив

    Другие страны
    • 05 апреля, 2026
    • 15:17
    Из-за напряженности в Ормузском проливе до трех тысяч судов не могут пройти через него.

    Как передает Report, об этом сообает Al Jazeera.

    "От 2000 до 3000 судов застряли у Ормузского пролива и не могут пройти", - говорится в сообщении.

    По данным Lloyd"s List, с 1 марта морское движение в Ормузском проливе сократилось на 94%: "Ранее через него ежедневно проходило около 100 судов, однако сейчас по маршрутам, определенным Ираном, движутся лишь несколько судов".

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц были убиты. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля, а также атаковал военные базы США в странах Персидского залива. Ормузский пролив, в свою очередь, был заблокирован для США, Израиля и их союзников.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Üç minə qədər gəmi Hörmüz boğazından keçə bilmir
    Up to 3,000 ships stranded near Strait of Hormuz amid escalation

    Последние новости

    Другие
    Другие страны
    Другие страны
    Фото

    Внешняя политика
    Фото

    Внешняя политика
    Фото

    Внешняя политика
    В регионе
    Другие страны
    Милли Меджлис
    Лента новостей