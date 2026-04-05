    • 05 aprel, 2026
    • 15:13
    Üç minə qədər gəmi Hörmüz boğazından keçə bilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatı "Al Jazerra" yayıb.

    "2000-dən 3000-ə qədər gəmi Hörmüz boğazının arxasında qalıb və keçə bilmir", - məlumatda qeyd olunub.

    "Lloyd's List"in məlumatlarına əsasən, martın 1-dən bəri Hörmüz boğazında dəniz hərəkəti 94 faiz azalıb: "Gündəlik təxminən 100 gəmi keçirdi, lakin indi İran tərəfindən müəyyən edilmiş marşrutlarla yalnız bir neçə gəmi hərəkət edir".

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıb. İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir neçə vəzifəli şəxs öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib, ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrindəki hərbi bazalarını hədəf alıb. Hörmüz boğazı isə ABŞ, İsrail və bu ölkələrin müttəfiqləri üçün bloklanıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik
    До 3 тыс. судов не могут пройти через Ормузский пролив
    Up to 3,000 ships stranded near Strait of Hormuz amid escalation

    Son xəbərlər

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti